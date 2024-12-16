Маршрут следования и продажа билетов
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17:24
4 ч. 8 мин.
21:32
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Маршрут следования поезда 7162 Архангельск — Карпогоры на карте со всеми остановками
Расписание поезда Архангельск — Карпогоры с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Архангельск-Город
17:24
0 км.
0 ч. 0 мин.
Платформа 4км
17:30
17:31
3 км.
0 ч. 6 мин.
Жаровиха
17:39
17:40
7 км.
0 ч. 15 мин.
Юрас
17:52
17:53
16 км.
0 ч. 28 мин.
Кеница
18:49
18:50
63 км.
1 ч. 25 мин.
Луковецкий
18:57
18:58
68 км.
1 ч. 33 мин.
Паленьга
19:20
19:21
89 км.
1 ч. 56 мин.
Глубокое-Новое
19:54
19:56
113 км.
2 ч. 30 мин.
Сия
20:23
20:26
137 км.
2 ч. 59 мин.
Карпогоры Товарные
21:06
21:09
177 км.
3 ч. 42 мин.
Платформа 197км
21:16
21:17
181 км.
3 ч. 52 мин.
Карпогоры
Пассажирский
21:32
195 км.
4 ч. 8 мин.
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