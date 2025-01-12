Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 7161 Карпогоры — Архангельск. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 16 июля 2025 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
05:32
4 ч. 13 мин.
09:45
12
Маршрут следования поезда 7161 Карпогоры — Архангельск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Карпогоры — Архангельск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Карпогоры
Пассажирский
05:32
0 км.
0 ч. 0 мин.
Платформа 197км
05:47
05:48
14 км.
0 ч. 15 мин.
Карпогоры Товарные
05:53
05:56
18 км.
0 ч. 21 мин.
Сия
06:39
06:42
58 км.
1 ч. 7 мин.
Глубокое-Новое
07:08
07:10
82 км.
1 ч. 36 мин.
Паленьга
07:41
07:42
106 км.
2 ч. 9 мин.
Луковецкий
08:07
08:08
127 км.
2 ч. 35 мин.
Кеница
08:15
08:16
132 км.
2 ч. 43 мин.
Юрас
09:10
09:11
179 км.
3 ч. 38 мин.
Жаровиха
09:27
09:30
188 км.
3 ч. 55 мин.
Платформа 4км
09:37
09:38
192 км.
4 ч. 5 мин.
Архангельск-Город
09:45
195 км.
4 ч. 13 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Карпогоры → Архангельск Распечатать расписание поезда