Маршрут следования и продажа билетов
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Маршрут следования поезда 7155 Москва — Крутое на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Крутое с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Площадь Трех Вокзалов
Каланчевская
12:33
0 км.
0 ч. 0 мин.
Москва
Курский Вокзал
12:36
12:37
2 км.
0 ч. 3 мин.
Нижегородская
12:45
12:46
7 км.
0 ч. 12 мин.
Железнодорожная
13:03
13:04
24 км.
0 ч. 30 мин.
Фрязево
13:27
13:28
52 км.
0 ч. 54 мин.
Павловский Посад
13:39
13:40
65 км.
1 ч. 6 мин.
Орехово-Зуево
13:56
13:57
83 км.
1 ч. 23 мин.
Крутое
14:02
85 км.
1 ч. 29 мин.
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