Маршрут следования и продажа билетов
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19:09
4 ч. 44 мин.
23:53
14
Маршрут следования поезда 7153 Архангельск — Онега на карте со всеми остановками
Расписание поезда Архангельск — Онега с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Архангельск-Город
19:09
0 км.
0 ч. 0 мин.
Исакогорка
19:26
19:27
13 км.
0 ч. 17 мин.
Тундра
19:53
19:54
43 км.
0 ч. 44 мин.
Ломовое
20:07
20:08
59 км.
0 ч. 58 мин.
Пермилово
20:47
20:57
105 км.
1 ч. 38 мин.
Обозерская
21:23
21:33
123 км.
2 ч. 14 мин.
Урамец
21:45
21:46
136 км.
2 ч. 36 мин.
Остановочный пункт 331км
21:53
21:53
143 км.
2 ч. 44 мин.
Кодино
22:13
22:14
166 км.
3 ч. 4 мин.
Мудьюга
22:34
22:34
187 км.
3 ч. 25 мин.
Глазаниха
22:49
22:50
199 км.
3 ч. 40 мин.
Вонгуда
23:13
23:14
222 км.
4 ч. 4 мин.
Пост 243км
23:18
23:28
225 км.
4 ч. 9 мин.
Онега
23:53
245 км.
4 ч. 44 мин.
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