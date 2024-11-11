Маршрут следования и продажа билетов
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Маршрут следования поезда 7150 Белгород — Поныри на карте со всеми остановками
Расписание поезда Белгород — Поныри с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Белгород
10:14
0 км.
0 ч. 0 мин.
Беломестная
10:24
10:25
9 км.
0 ч. 10 мин.
Гостищево
10:35
10:36
20 км.
0 ч. 21 мин.
Сажное
10:42
10:43
26 км.
0 ч. 28 мин.
Беленихино
10:51
10:52
38 км.
0 ч. 37 мин.
Звонница
10:59
11:00
46 км.
0 ч. 45 мин.
Парк Победы
11:02
11:03
47 км.
0 ч. 48 мин.
Прохоровка
11:06
11:07
50 км.
0 ч. 52 мин.
Музейный Комплекс
11:09
11:10
51 км.
0 ч. 55 мин.
Ржава
11:25
11:26
72 км.
1 ч. 11 мин.
Солнцево
11:40
11:41
92 км.
1 ч. 26 мин.
Курск
12:16
12:17
143 км.
2 ч. 2 мин.
Свобода
12:33
12:34
166 км.
2 ч. 19 мин.
Золотухино
12:44
12:45
181 км.
2 ч. 30 мин.
Поныри
13:06
207 км.
2 ч. 52 мин.
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