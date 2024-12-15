Маршрут следования и продажа билетов
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18:53
3 ч. 30 мин.
22:23
4
Маршрут следования поезда 7094 Ужовка — Нижний Новгород на карте со всеми остановками
Расписание поезда Ужовка — Нижний Новгород с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Ужовка
18:53
0 км.
0 ч. 0 мин.
Лукоянов
19:32
19:33
39 км.
0 ч. 39 мин.
Арзамас 1
20:33
20:34
98 км.
1 ч. 40 мин.
Нижний Новгород
Московский Вокзал
22:23
200 км.
3 ч. 30 мин.
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