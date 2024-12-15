Маршрут следования и продажа билетов
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07:35
3 ч. 19 мин.
10:54
4
Маршрут следования поезда 7093 Нижний Новгород — Ужовка на карте со всеми остановками
Расписание поезда Нижний Новгород — Ужовка с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Нижний Новгород
Московский Вокзал
07:35
0 км.
0 ч. 0 мин.
Арзамас 1
09:23
09:24
102 км.
1 ч. 48 мин.
Лукоянов
10:13
10:17
161 км.
2 ч. 38 мин.
Ужовка
10:54
200 км.
3 ч. 19 мин.
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