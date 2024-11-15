Маршрут следования и продажа билетов
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Маршрут следования поезда 7089 Москва — Владимир на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Владимир с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Площадь Трех Вокзалов
Каланчевская
19:18
0 км.
0 ч. 0 мин.
Москва
Курский Вокзал
19:21
19:22
2 км.
0 ч. 3 мин.
Нижегородская
19:30
19:32
7 км.
0 ч. 12 мин.
Павловский Посад
20:21
20:22
65 км.
1 ч. 3 мин.
Орехово-Зуево
20:36
20:38
83 км.
1 ч. 18 мин.
Петушки
21:00
21:01
116 км.
1 ч. 42 мин.
Владимир
21:40
179 км.
2 ч. 22 мин.
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