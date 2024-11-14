Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 7085 Москва — Владимир. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 16 июля 2025 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 7085 Москва — Владимир на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Владимир с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Площадь Трех Вокзалов
Каланчевская
15:28
0 км.
0 ч. 0 мин.
Москва
Курский Вокзал
15:31
15:32
2 км.
0 ч. 3 мин.
Нижегородская
15:41
15:41
7 км.
0 ч. 13 мин.
Павловский Посад
16:38
16:40
65 км.
1 ч. 10 мин.
Орехово-Зуево
16:54
16:56
83 км.
1 ч. 26 мин.
Петушки
17:26
17:28
116 км.
1 ч. 58 мин.
Владимир
18:06
179 км.
2 ч. 38 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Москва → Владимир Распечатать расписание поезда