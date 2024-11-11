Маршрут следования и продажа билетов
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Маршрут следования поезда 7077 Москва — Петушки на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Петушки с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Площадь Трех Вокзалов
Каланчевская
19:18
0 км.
0 ч. 0 мин.
Москва
Курский Вокзал
19:21
19:22
2 км.
0 ч. 3 мин.
Нижегородская
19:30
19:32
7 км.
0 ч. 12 мин.
Железнодорожная
19:46
19:49
24 км.
0 ч. 28 мин.
Павловский Посад
20:21
20:22
65 км.
1 ч. 3 мин.
Орехово-Зуево
20:36
20:38
83 км.
1 ч. 18 мин.
Крутое
20:41
20:42
85 км.
1 ч. 23 мин.
Покров
20:53
20:54
101 км.
1 ч. 35 мин.
Петушки
21:08
116 км.
1 ч. 50 мин.
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