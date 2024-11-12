Маршрут следования и продажа билетов
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Маршрут следования поезда 7073 Владимир — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Владимир — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Владимир
07:30
0 км.
0 ч. 0 мин.
Петушки
08:20
08:22
63 км.
0 ч. 50 мин.
Орехово-Зуево
08:45
08:47
96 км.
1 ч. 15 мин.
Железнодорожная
09:30
09:32
156 км.
2 ч. 0 мин.
Нижегородская
09:52
09:59
173 км.
2 ч. 22 мин.
Москва
Курский Вокзал
10:07
10:08
178 км.
2 ч. 37 мин.
Площадь Трех Вокзалов
Каланчевская
10:11
180 км.
2 ч. 42 мин.
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