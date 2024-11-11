Маршрут следования и продажа билетов
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Маршрут следования поезда 7063 Москва — Крутое на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Крутое с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Площадь Трех Вокзалов
Каланчевская
17:38
0 км.
0 ч. 0 мин.
Москва
Курский Вокзал
17:42
17:43
2 км.
0 ч. 4 мин.
Нижегородская
17:50
17:51
7 км.
0 ч. 12 мин.
Железнодорожная
18:05
18:06
24 км.
0 ч. 27 мин.
Павловский Посад
18:37
18:39
65 км.
0 ч. 59 мин.
Орехово-Зуево
18:53
18:54
83 км.
1 ч. 15 мин.
Крутое
18:58
85 км.
1 ч. 20 мин.
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