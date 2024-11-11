Маршрут следования и продажа билетов
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Маршрут следования поезда 7052 Москва — Рязань на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Рязань с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
19:00
0 км.
0 ч. 0 мин.
Выхино
19:17
19:18
11 км.
0 ч. 17 мин.
Платформа 88км
20:20
20:21
80 км.
1 ч. 20 мин.
Голутвин
20:50
20:51
107 км.
1 ч. 50 мин.
Луховицы
21:06
21:07
125 км.
2 ч. 6 мин.
Фруктовая
21:22
21:23
140 км.
2 ч. 22 мин.
Рыбное
21:48
21:49
165 км.
2 ч. 48 мин.
Рязань 2
22:10
182 км.
3 ч. 10 мин.
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