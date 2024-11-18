Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 704Б Минск (Беларусь) — Витебск. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 16 июля 2025 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
16:43
3 ч. 45 мин.
20:28
2
Маршрут следования поезда 704Б Минск (Беларусь) — Витебск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Минск (Беларусь) — Витебск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Минск
Пассажирский
16:43
0 км.
0 ч. 0 мин.
Витебск
20:28
223 км.
3 ч. 45 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Минск (Беларусь) → Витебск Распечатать расписание поезда