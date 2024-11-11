Маршрут следования и продажа билетов
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Маршрут следования поезда 7045 Рязань — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Рязань — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Рязань 1
16:21
0 км.
0 ч. 0 мин.
Рыбное
16:47
16:48
17 км.
0 ч. 26 мин.
Фруктовая
17:09
17:10
42 км.
0 ч. 48 мин.
Луховицы
17:22
17:23
57 км.
1 ч. 1 мин.
Голутвин
17:39
17:40
75 км.
1 ч. 18 мин.
Платформа 88км
18:05
18:06
102 км.
1 ч. 44 мин.
Отдых
18:41
18:42
148 км.
2 ч. 20 мин.
Выхино
18:58
18:59
171 км.
2 ч. 37 мин.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
19:15
182 км.
2 ч. 54 мин.
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