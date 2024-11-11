Маршрут следования и продажа билетов
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Маршрут следования поезда 7043 Рязань — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Рязань — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Рязань 1
13:07
0 км.
0 ч. 0 мин.
Рыбное
13:23
13:24
17 км.
0 ч. 16 мин.
Фруктовая
13:42
13:43
42 км.
0 ч. 35 мин.
Луховицы
13:55
13:56
57 км.
0 ч. 48 мин.
Голутвин
14:15
14:16
75 км.
1 ч. 8 мин.
Платформа 88км
14:38
14:39
102 км.
1 ч. 31 мин.
Отдых
15:09
15:09
148 км.
2 ч. 2 мин.
Выхино
15:26
15:26
171 км.
2 ч. 19 мин.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
15:45
182 км.
2 ч. 38 мин.
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