Маршрут следования и продажа билетов
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Маршрут следования поезда 7040 Москва — Рязань на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Рязань с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
06:54
0 км.
0 ч. 0 мин.
Выхино
07:09
07:10
11 км.
0 ч. 15 мин.
Отдых
07:29
07:30
34 км.
0 ч. 35 мин.
Платформа 88км
08:02
08:03
80 км.
1 ч. 8 мин.
Голутвин
08:27
08:28
107 км.
1 ч. 33 мин.
Луховицы
08:48
08:49
125 км.
1 ч. 54 мин.
Фруктовая
09:03
09:04
140 км.
2 ч. 9 мин.
Рыбное
09:28
09:29
165 км.
2 ч. 34 мин.
Рязань 1
09:45
182 км.
2 ч. 51 мин.
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