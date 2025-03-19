Маршрут следования и продажа билетов
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06:40
3 ч. 40 мин.
10:20
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Маршрут следования поезда 703Б Витебск — Минск (Беларусь) на карте со всеми остановками
Расписание поезда Витебск — Минск (Беларусь) с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Витебск
06:40
0 км.
0 ч. 0 мин.
Минск
Пассажирский
10:20
223 км.
3 ч. 40 мин.
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