Маршрут следования и продажа билетов
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Маршрут следования поезда 7023 Калуга — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Калуга — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Калуга 1
19:06
0 км.
0 ч. 0 мин.
Малоярославец
20:00
20:01
54 км.
0 ч. 54 мин.
Обнинское
20:15
20:16
66 км.
1 ч. 9 мин.
Балабаново
20:25
20:26
76 км.
1 ч. 19 мин.
Нара
20:47
20:54
99 км.
1 ч. 41 мин.
Апрелевка
21:15
21:19
126 км.
2 ч. 9 мин.
Аминьевская
21:43
21:44
156 км.
2 ч. 37 мин.
Москва
Киевский Вокзал
21:55
163 км.
2 ч. 49 мин.
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