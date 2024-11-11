Маршрут следования и продажа билетов
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19:10
1 ч. 40 мин.
20:50
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Маршрут следования поезда 7022 Москва — Александров на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Александров с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Ярославский Вокзал
19:10
0 км.
0 ч. 0 мин.
Ростокино
19:19
19:21
7 км.
0 ч. 9 мин.
Пушкино
19:40
19:42
28 км.
0 ч. 30 мин.
Софрино
19:52
19:53
42 км.
0 ч. 42 мин.
Хотьково
20:04
20:05
56 км.
0 ч. 54 мин.
Сергиев Посад
20:13
20:14
66 км.
1 ч. 3 мин.
Струнино
20:40
20:41
95 км.
1 ч. 30 мин.
Александров 1
20:50
102 км.
1 ч. 40 мин.
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