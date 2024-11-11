Маршрут следования и продажа билетов
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Маршрут следования поезда 7021 Калуга — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Калуга — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Калуга 1
15:48
0 км.
0 ч. 0 мин.
Малоярославец
16:41
16:42
54 км.
0 ч. 53 мин.
Обнинское
16:55
16:57
66 км.
1 ч. 7 мин.
Балабаново
17:06
17:07
76 км.
1 ч. 18 мин.
Нара
17:29
17:30
99 км.
1 ч. 41 мин.
Апрелевка
17:54
17:57
126 км.
2 ч. 6 мин.
Аминьевская
18:21
18:22
156 км.
2 ч. 33 мин.
Москва
Киевский Вокзал
18:33
163 км.
2 ч. 45 мин.
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