Маршрут следования и продажа билетов
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10:33
4 ч. 7 мин.
14:40
5
Маршрут следования поезда 701М Москва — Нижний Новгород на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Нижний Новгород с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Восточный Вокзал
10:33
0 км.
0 ч. 0 мин.
Владимир
12:24
12:26
176 км.
1 ч. 51 мин.
Ковров 1
13:02
13:04
236 км.
2 ч. 29 мин.
Дзержинск
14:15
14:17
369 км.
3 ч. 42 мин.
Нижний Новгород
Московский Вокзал
14:40
401 км.
4 ч. 7 мин.
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