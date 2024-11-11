Маршрут следования и продажа билетов
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Маршрут следования поезда 7019 Калуга — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Калуга — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Калуга 1
12:31
0 км.
0 ч. 0 мин.
Малоярославец
13:24
13:25
54 км.
0 ч. 53 мин.
Обнинское
13:38
13:40
66 км.
1 ч. 7 мин.
Балабаново
13:48
13:49
76 км.
1 ч. 17 мин.
Нара
14:12
14:13
99 км.
1 ч. 41 мин.
Апрелевка
14:34
14:35
126 км.
2 ч. 3 мин.
Аминьевская
14:58
14:59
156 км.
2 ч. 27 мин.
Москва
Киевский Вокзал
15:11
163 км.
2 ч. 40 мин.
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