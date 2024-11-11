Маршрут следования и продажа билетов
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Маршрут следования поезда 7017 Калуга — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Калуга — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Калуга 1
06:42
0 км.
0 ч. 0 мин.
Малоярославец
07:34
07:35
54 км.
0 ч. 52 мин.
Обнинское
07:49
07:50
66 км.
1 ч. 7 мин.
Балабаново
07:59
08:00
76 км.
1 ч. 17 мин.
Нара
08:20
08:21
99 км.
1 ч. 38 мин.
Апрелевка
08:46
08:47
126 км.
2 ч. 4 мин.
Аминьевская
09:10
09:11
156 км.
2 ч. 28 мин.
Москва
Киевский Вокзал
09:23
163 км.
2 ч. 41 мин.
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