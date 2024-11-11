Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 7012 Барнаул — Бийск. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 16 июля 2025 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 7012 Барнаул — Бийск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Барнаул — Бийск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Барнаул
13:45
0 км.
0 ч. 0 мин.
Овчинниково
14:49
14:51
58 км.
1 ч. 4 мин.
Гордеево
15:06
15:08
69 км.
1 ч. 21 мин.
Большая Речка
15:27
15:29
83 км.
1 ч. 42 мин.
Загайново
15:40
15:42
92 км.
1 ч. 55 мин.
Буланиха
15:56
15:58
106 км.
2 ч. 11 мин.
Зональный
16:13
16:15
122 км.
2 ч. 28 мин.
Бийск
16:38
143 км.
2 ч. 53 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Барнаул → Бийск Распечатать расписание поезда