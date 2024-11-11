Маршрут следования и продажа билетов
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Маршрут следования поезда 7010 Барнаул — Бийск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Барнаул — Бийск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Барнаул
04:55
0 км.
0 ч. 0 мин.
Овчинниково
05:59
06:01
58 км.
1 ч. 4 мин.
Гордеево
06:15
06:17
69 км.
1 ч. 20 мин.
Большая Речка
06:36
06:38
83 км.
1 ч. 41 мин.
Загайново
06:50
06:52
92 км.
1 ч. 55 мин.
Буланиха
07:04
07:06
106 км.
2 ч. 9 мин.
Зональный
07:21
07:23
122 км.
2 ч. 26 мин.
Бийск
07:46
143 км.
2 ч. 51 мин.
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