Маршрут следования и продажа билетов
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Маршрут следования поезда 7009 Москва — Калуга на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Калуга с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Киевский Вокзал
19:14
0 км.
0 ч. 0 мин.
Аминьевская
19:25
19:26
7 км.
0 ч. 11 мин.
Апрелевка
19:50
19:51
37 км.
0 ч. 36 мин.
Нара
20:14
20:17
64 км.
1 ч. 0 мин.
Балабаново
20:39
20:40
87 км.
1 ч. 25 мин.
Обнинское
20:49
20:51
97 км.
1 ч. 35 мин.
Малоярославец
21:05
21:07
109 км.
1 ч. 51 мин.
Калуга 1
22:00
163 км.
2 ч. 46 мин.
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