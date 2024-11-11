Маршрут следования и продажа билетов
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Маршрут следования поезда 7007 Москва — Калуга на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Калуга с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Киевский Вокзал
18:07
0 км.
0 ч. 0 мин.
Аминьевская
18:18
18:19
7 км.
0 ч. 11 мин.
Апрелевка
18:43
18:46
37 км.
0 ч. 36 мин.
Нара
19:11
19:12
64 км.
1 ч. 4 мин.
Балабаново
19:36
19:37
87 км.
1 ч. 29 мин.
Обнинское
19:47
19:49
97 км.
1 ч. 40 мин.
Малоярославец
20:03
20:04
109 км.
1 ч. 56 мин.
Калуга 1
20:57
163 км.
2 ч. 50 мин.
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