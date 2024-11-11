Маршрут следования и продажа билетов
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Маршрут следования поезда 7005 Москва — Калуга на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Калуга с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Киевский Вокзал
16:11
0 км.
0 ч. 0 мин.
Аминьевская
16:22
16:23
7 км.
0 ч. 11 мин.
Нара
17:13
17:14
64 км.
1 ч. 2 мин.
Балабаново
17:35
17:36
87 км.
1 ч. 24 мин.
Обнинское
17:45
17:46
97 км.
1 ч. 34 мин.
Малоярославец
18:00
18:01
109 км.
1 ч. 49 мин.
Муратовка
18:37
18:38
156 км.
2 ч. 26 мин.
Калуга 1
18:54
168 км.
2 ч. 43 мин.
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