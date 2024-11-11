Маршрут следования и продажа билетов
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19:10
3 ч. 25 мин.
22:35
18
Маршрут следования поезда 7003 Санкт-Петербург — Великий Новгород на карте со всеми остановками
Расписание поезда Санкт-Петербург — Великий Новгород с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
19:10
0 км.
0 ч. 0 мин.
Сортировочная Имени В. Н. Морозова
19:23
19:23
667 км.
0 ч. 13 мин.
Обухово
19:25
19:26
1343 км.
0 ч. 15 мин.
Славянка
19:31
19:32
1348 км.
0 ч. 21 мин.
Колпино
19:38
19:39
1356 км.
0 ч. 28 мин.
Саблино
19:48
19:49
1371 км.
0 ч. 38 мин.
Тосно
19:58
19:59
1383 км.
0 ч. 48 мин.
Рябово
20:12
20:13
1402 км.
1 ч. 2 мин.
Любань
20:21
20:42
1412 км.
1 ч. 11 мин.
Трубниково
20:50
20:51
1424 км.
1 ч. 40 мин.
Торфяное
21:00
21:00
1438 км.
1 ч. 50 мин.
Чудово-Московское
21:11
21:20
1446 км.
2 ч. 1 мин.
Трегубово
21:38
21:38
1462 км.
2 ч. 28 мин.
Спасская Полисть
21:44
21:45
1469 км.
2 ч. 34 мин.
Мясной Бор
21:54
21:54
1481 км.
2 ч. 44 мин.
Подберезье
22:04
22:10
1495 км.
2 ч. 54 мин.
Менделеевская
22:30
22:31
1514 км.
3 ч. 20 мин.
Великий Новгород
Вокзал
22:35
1515 км.
3 ч. 25 мин.
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