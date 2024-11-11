Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 6997 Рязань — Москва. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 16 июля 2025 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 6997 Рязань — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Рязань — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Рязань 1
16:29
0 км.
0 ч. 0 мин.
Лагерный
16:35
16:35
2 км.
0 ч. 6 мин.
Дягилево
16:38
16:39
5 км.
0 ч. 9 мин.
Недостоево
16:41
16:42
7 км.
0 ч. 12 мин.
Остановочный пункт 187км
16:44
16:45
9 км.
0 ч. 15 мин.
Рязань-Сортировочная
16:47
16:48
11 км.
0 ч. 18 мин.
Депо
16:49
16:50
12 км.
0 ч. 20 мин.
Ходынино
16:52
16:55
13 км.
0 ч. 23 мин.
Рыбное
16:57
16:58
14 км.
0 ч. 28 мин.
Истодники
17:02
17:03
18 км.
0 ч. 33 мин.
Дивово
17:09
17:09
24 км.
0 ч. 40 мин.
Слемы
17:14
17:15
28 км.
0 ч. 45 мин.
Алпатьево
17:20
17:20
33 км.
0 ч. 51 мин.
Фруктовая
17:26
17:47
38 км.
0 ч. 57 мин.
Подлипки
17:53
17:53
45 км.
1 ч. 24 мин.
Платформа 142км
17:57
17:57
49 км.
1 ч. 28 мин.
Луховицы
18:02
18:03
53 км.
1 ч. 33 мин.
Черная
18:12
18:12
62 км.
1 ч. 43 мин.
Щурово
18:18
18:18
68 км.
1 ч. 49 мин.
Голутвин
18:22
18:31
71 км.
1 ч. 53 мин.
Коломна
18:35
18:36
73 км.
2 ч. 6 мин.
Пески
18:48
18:58
85 км.
2 ч. 19 мин.
Цемгигант
19:03
19:03
89 км.
2 ч. 34 мин.
Москворецкая
19:05
19:06
91 км.
2 ч. 36 мин.
Воскресенск
19:10
19:11
96 км.
2 ч. 41 мин.
Платформа 88км
19:13
19:14
98 км.
2 ч. 44 мин.
Конобеево
19:21
19:21
106 км.
2 ч. 52 мин.
Виноградово
19:26
19:26
112 км.
2 ч. 57 мин.
Золотово
19:29
19:29
114 км.
3 ч. 0 мин.
Фаустово
19:31
19:32
116 км.
3 ч. 2 мин.
Белоозерская
19:35
19:35
119 км.
3 ч. 6 мин.
Бронницы
19:40
19:41
125 км.
3 ч. 11 мин.
Раменское
19:49
19:49
136 км.
3 ч. 20 мин.
Фабричная
19:52
19:53
137 км.
3 ч. 23 мин.
Есенинская
19:55
19:55
138 км.
3 ч. 26 мин.
Кратово
19:57
19:58
139 км.
3 ч. 28 мин.
Отдых
20:00
20:00
140 км.
3 ч. 31 мин.
Ильинская
20:03
20:03
142 км.
3 ч. 34 мин.
Быково
20:06
20:06
144 км.
3 ч. 37 мин.
Удельная
20:08
20:09
145 км.
3 ч. 39 мин.
Малаховка
20:12
20:12
147 км.
3 ч. 43 мин.
Красково
20:14
20:15
148 км.
3 ч. 45 мин.
Томилино
20:17
20:17
149 км.
3 ч. 48 мин.
Панки
20:20
20:20
151 км.
3 ч. 51 мин.
Люберцы I
20:23
20:24
153 км.
3 ч. 54 мин.
Ухтомская
20:27
20:27
155 км.
3 ч. 58 мин.
Косино
20:29
20:29
156 км.
4 ч. 0 мин.
Выхино
20:32
20:33
158 км.
4 ч. 3 мин.
Вешняки
20:35
20:35
159 км.
4 ч. 6 мин.
Плющево
20:38
20:38
160 км.
4 ч. 9 мин.
Перово
20:40
20:40
161 км.
4 ч. 11 мин.
Андроновка
20:43
20:44
162 км.
4 ч. 14 мин.
Авиамоторная
20:45
20:46
163 км.
4 ч. 16 мин.
Сортировочная
Москва Казанское Направление
20:48
20:49
164 км.
4 ч. 19 мин.
Электрозаводская
20:51
20:53
166 км.
4 ч. 22 мин.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
21:00
169 км.
4 ч. 31 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Рязань → Москва Распечатать расписание поезда