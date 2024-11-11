Маршрут следования и продажа билетов
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Маршрут следования поезда 6996 Москва — Рязань на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Рязань с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
19:23
0 км.
0 ч. 0 мин.
Выхино
19:39
19:40
11 км.
0 ч. 16 мин.
Люберцы I
19:46
19:47
17 км.
0 ч. 23 мин.
Раменское
20:03
20:04
41 км.
0 ч. 40 мин.
Бронницы
20:13
20:14
52 км.
0 ч. 50 мин.
Белоозерская
20:20
20:21
58 км.
0 ч. 57 мин.
Фаустово
20:24
20:25
61 км.
1 ч. 1 мин.
Золотово
20:28
20:28
63 км.
1 ч. 5 мин.
Виноградово
20:32
20:33
65 км.
1 ч. 9 мин.
Конобеево
20:38
20:39
71 км.
1 ч. 15 мин.
Платформа 88км
20:45
20:46
79 км.
1 ч. 22 мин.
Воскресенск
20:49
20:49
81 км.
1 ч. 26 мин.
Шиферная
20:53
20:53
84 км.
1 ч. 30 мин.
Москворецкая
20:55
20:56
85 км.
1 ч. 32 мин.
Цемгигант
20:58
20:58
87 км.
1 ч. 35 мин.
Пески
21:02
21:02
91 км.
1 ч. 39 мин.
Конев Бор
21:05
21:05
93 км.
1 ч. 42 мин.
Хорошево
21:09
21:10
98 км.
1 ч. 46 мин.
Платформа 113км
21:13
21:13
101 км.
1 ч. 50 мин.
Коломна
21:15
21:16
103 км.
1 ч. 52 мин.
Голутвин
21:20
21:21
105 км.
1 ч. 57 мин.
Щурово
21:25
21:25
108 км.
2 ч. 2 мин.
Черная
21:30
21:30
114 км.
2 ч. 7 мин.
Луховицы
21:37
21:38
123 км.
2 ч. 14 мин.
Платформа 142км
21:42
21:42
127 км.
2 ч. 19 мин.
Подлипки
21:46
21:46
131 км.
2 ч. 23 мин.
Фруктовая
21:53
21:54
138 км.
2 ч. 30 мин.
Алпатьево
21:58
21:59
143 км.
2 ч. 35 мин.
Слемы
22:03
22:04
148 км.
2 ч. 40 мин.
Дивово
22:08
22:09
152 км.
2 ч. 45 мин.
Истодники
22:14
22:14
158 км.
2 ч. 51 мин.
Платформа 179км
22:18
22:19
159 км.
2 ч. 55 мин.
Рыбное
22:21
22:22
160 км.
2 ч. 58 мин.
Ходынино
22:24
22:25
161 км.
3 ч. 1 мин.
Рязань-Сортировочная
22:27
22:28
162 км.
3 ч. 4 мин.
Остановочный пункт 187км
22:31
22:32
164 км.
3 ч. 8 мин.
Платформа 189км
22:34
22:35
165 км.
3 ч. 11 мин.
Недостоево
22:37
22:37
166 км.
3 ч. 14 мин.
Дягилево
22:40
22:41
168 км.
3 ч. 17 мин.
Лагерный
22:43
22:44
171 км.
3 ч. 20 мин.
Рязань 1
22:49
173 км.
3 ч. 26 мин.
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