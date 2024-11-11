Маршрут следования и продажа билетов
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Маршрут следования поезда 6993 Владимир — Апрелевка на карте со всеми остановками
Расписание поезда Владимир — Апрелевка с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Владимир
13:30
0 км.
0 ч. 0 мин.
Юрьевец
13:39
13:40
9 км.
0 ч. 9 мин.
Колокша
13:45
13:46
15 км.
0 ч. 15 мин.
Остановочный пункт 170км
13:49
13:50
18 км.
0 ч. 19 мин.
Ундол
13:57
13:58
27 км.
0 ч. 27 мин.
Сушнево
14:07
14:08
41 км.
0 ч. 37 мин.
Болдино
14:12
14:13
43 км.
0 ч. 42 мин.
Костерево
14:19
14:20
50 км.
0 ч. 49 мин.
Петушки
14:28
14:30
59 км.
0 ч. 58 мин.
Леоново
14:35
14:35
63 км.
1 ч. 5 мин.
Омутище
14:39
14:39
67 км.
1 ч. 9 мин.
Платформа 113км
14:42
14:42
69 км.
1 ч. 12 мин.
Покров
14:46
14:47
73 км.
1 ч. 16 мин.
Глубоково
14:50
14:50
76 км.
1 ч. 20 мин.
Усад
14:54
14:55
79 км.
1 ч. 24 мин.
Воиново
14:57
14:58
82 км.
1 ч. 27 мин.
Крутое
15:03
15:04
87 км.
1 ч. 33 мин.
Орехово-Зуево
15:07
15:08
89 км.
1 ч. 37 мин.
Остановочный пункт 87км
15:11
15:12
91 км.
1 ч. 41 мин.
Кабаново
15:14
15:15
93 км.
1 ч. 44 мин.
Дрезна
15:19
15:20
98 км.
1 ч. 49 мин.
Назарьево
15:23
15:24
102 км.
1 ч. 53 мин.
Павловский Посад
15:29
15:30
108 км.
1 ч. 59 мин.
Вохна
15:33
15:33
110 км.
2 ч. 3 мин.
Казанское
15:37
15:37
113 км.
2 ч. 7 мин.
Фрязево
15:44
15:44
120 км.
2 ч. 14 мин.
Есино
15:49
15:50
125 км.
2 ч. 19 мин.
Храпуново
15:52
15:53
126 км.
2 ч. 22 мин.
Платформа 43км
15:56
15:56
129 км.
2 ч. 26 мин.
Электроугли
16:01
16:02
134 км.
2 ч. 31 мин.
Остановочный пункт 33км
16:05
16:05
137 км.
2 ч. 35 мин.
Купавна
16:08
16:09
139 км.
2 ч. 38 мин.
Заря
16:11
16:12
141 км.
2 ч. 41 мин.
Черное
16:14
16:15
142 км.
2 ч. 44 мин.
Железнодорожная
16:19
16:21
145 км.
2 ч. 49 мин.
Ольгино
16:25
16:26
146 км.
2 ч. 55 мин.
Кучино
16:28
16:28
147 км.
2 ч. 58 мин.
Салтыковская
16:31
16:31
149 км.
3 ч. 1 мин.
Никольское
16:34
16:34
150 км.
3 ч. 4 мин.
Реутов
16:38
16:38
152 км.
3 ч. 8 мин.
Новогиреево
16:41
16:42
154 км.
3 ч. 11 мин.
Кусково
16:44
16:44
155 км.
3 ч. 14 мин.
Чухлинка
16:47
16:47
157 км.
3 ч. 17 мин.
Нижегородская
16:50
16:50
158 км.
3 ч. 20 мин.
Серп И Молот
16:54
16:55
161 км.
3 ч. 24 мин.
Москва
Курский Вокзал
16:59
17:00
162 км.
3 ч. 29 мин.
Площадь Трех Вокзалов
Каланчевская
17:04
17:04
164 км.
3 ч. 34 мин.
Марьина Роща
17:09
17:10
166 км.
3 ч. 39 мин.
Савеловская
17:12
17:13
168 км.
3 ч. 42 мин.
Москва
Белорусский Вокзал
17:15
17:16
170 км.
3 ч. 45 мин.
Москва-Сити
Мцд-4
17:24
17:25
174 км.
3 ч. 54 мин.
Кутузовская
Мцд-4
17:26
17:26
175 км.
3 ч. 56 мин.
Поклонная
17:29
17:29
176 км.
3 ч. 59 мин.
Минская
17:31
17:32
177 км.
4 ч. 1 мин.
Матвеевское
17:35
17:35
179 км.
4 ч. 5 мин.
Аминьевская
17:37
17:38
180 км.
4 ч. 7 мин.
Очаково I
17:40
17:41
181 км.
4 ч. 10 мин.
Мещерская
Киевское Направление
17:43
17:44
183 км.
4 ч. 13 мин.
Солнечная
17:46
17:47
185 км.
4 ч. 16 мин.
Переделкино
17:49
17:49
186 км.
4 ч. 19 мин.
Мичуринец
17:53
17:53
188 км.
4 ч. 23 мин.
Внуково
17:56
17:57
190 км.
4 ч. 26 мин.
Лесной Городок
18:01
18:02
193 км.
4 ч. 31 мин.
Толстопальцево
18:06
18:06
196 км.
4 ч. 36 мин.
Кокошкино
18:08
18:09
197 км.
4 ч. 38 мин.
Санино
18:12
18:13
199 км.
4 ч. 42 мин.
Крекшино
18:15
18:16
200 км.
4 ч. 45 мин.
Победа
18:18
18:18
201 км.
4 ч. 48 мин.
Апрелевка
18:23
203 км.
4 ч. 53 мин.
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