Маршрут следования и продажа билетов
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Маршрут следования поезда 6992 Москва — Рязань на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Рязань с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
07:14
0 км.
0 ч. 0 мин.
Электрозаводская
07:21
07:22
3 км.
0 ч. 7 мин.
Сортировочная
Москва Казанское Направление
07:24
07:25
5 км.
0 ч. 10 мин.
Авиамоторная
07:27
07:28
6 км.
0 ч. 13 мин.
Андроновка
07:29
07:30
7 км.
0 ч. 15 мин.
Перово
07:33
07:33
8 км.
0 ч. 19 мин.
Плющево
07:35
07:35
9 км.
0 ч. 21 мин.
Вешняки
07:37
07:38
10 км.
0 ч. 23 мин.
Выхино
07:39
07:40
11 км.
0 ч. 25 мин.
Косино
07:43
07:43
13 км.
0 ч. 29 мин.
Ухтомская
07:45
07:45
14 км.
0 ч. 31 мин.
Люберцы I
07:49
07:50
16 км.
0 ч. 35 мин.
Панки
07:52
07:53
18 км.
0 ч. 38 мин.
Томилино
07:56
07:56
20 км.
0 ч. 42 мин.
Красково
07:58
07:59
21 км.
0 ч. 44 мин.
Малаховка
08:01
08:01
22 км.
0 ч. 47 мин.
Удельная
08:04
08:04
24 км.
0 ч. 50 мин.
Быково
08:06
08:07
25 км.
0 ч. 52 мин.
Ильинская
08:09
08:10
27 км.
0 ч. 55 мин.
Отдых
08:13
08:13
29 км.
0 ч. 59 мин.
Кратово
08:15
08:16
30 км.
1 ч. 1 мин.
Есенинская
08:18
08:18
31 км.
1 ч. 4 мин.
Фабричная
08:20
08:21
32 км.
1 ч. 6 мин.
Раменское
08:23
08:24
33 км.
1 ч. 9 мин.
Ипподром
08:25
08:27
34 км.
1 ч. 11 мин.
Загорново
08:34
08:34
41 км.
1 ч. 20 мин.
Бронницы
08:37
08:37
43 км.
1 ч. 23 мин.
Белоозерская
08:42
08:43
49 км.
1 ч. 28 мин.
Фаустово
08:46
08:46
52 км.
1 ч. 32 мин.
Золотово
08:49
08:49
54 км.
1 ч. 35 мин.
Виноградово
08:53
08:54
56 км.
1 ч. 39 мин.
Конобеево
08:58
08:59
62 км.
1 ч. 44 мин.
Платформа 88км
09:04
09:04
70 км.
1 ч. 50 мин.
Воскресенск
09:06
09:07
72 км.
1 ч. 52 мин.
Шиферная
09:11
09:33
75 км.
1 ч. 57 мин.
Москворецкая
09:35
09:35
76 км.
2 ч. 21 мин.
Цемгигант
09:37
09:37
78 км.
2 ч. 23 мин.
Пески
09:41
09:41
82 км.
2 ч. 27 мин.
Хорошево
09:46
09:46
89 км.
2 ч. 32 мин.
Коломна
09:49
09:50
94 км.
2 ч. 35 мин.
Голутвин
09:53
09:54
96 км.
2 ч. 39 мин.
Щурово
09:58
09:59
99 км.
2 ч. 44 мин.
Черная
10:05
10:05
105 км.
2 ч. 51 мин.
Луховицы
10:13
10:14
114 км.
2 ч. 59 мин.
Платформа 142км
10:19
10:19
118 км.
3 ч. 5 мин.
Подлипки
10:23
10:24
122 км.
3 ч. 9 мин.
Фруктовая
10:30
10:31
129 км.
3 ч. 16 мин.
Алпатьево
10:36
10:37
134 км.
3 ч. 22 мин.
Слемы
10:42
10:42
139 км.
3 ч. 28 мин.
Дивово
10:47
10:48
143 км.
3 ч. 33 мин.
Истодники
10:53
10:53
149 км.
3 ч. 39 мин.
Рыбное
10:59
11:00
153 км.
3 ч. 45 мин.
Ходынино
11:03
11:06
154 км.
3 ч. 49 мин.
Депо
11:09
11:09
155 км.
3 ч. 55 мин.
Рязань-Сортировочная
11:11
11:12
156 км.
3 ч. 57 мин.
Остановочный пункт 187км
11:15
11:16
158 км.
4 ч. 1 мин.
Недостоево
11:19
11:20
160 км.
4 ч. 5 мин.
Дягилево
11:22
11:23
162 км.
4 ч. 8 мин.
Лагерный
11:26
11:26
165 км.
4 ч. 12 мин.
Рязань 1
11:33
167 км.
4 ч. 19 мин.
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