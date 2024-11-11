Маршрут следования и продажа билетов
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Маршрут следования поезда 6970 Тула — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Тула — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Тула
Московский Вокзал
19:37
0 км.
0 ч. 0 мин.
Платформа 191км
19:42
19:42
3 км.
0 ч. 5 мин.
Хомяково
19:48
19:49
10 км.
0 ч. 11 мин.
Байдики
19:53
19:54
14 км.
0 ч. 16 мин.
Ревякино
19:58
19:59
18 км.
0 ч. 21 мин.
Бараново
20:02
20:03
21 км.
0 ч. 25 мин.
Шеметово
20:08
20:08
26 км.
0 ч. 31 мин.
Ясногорск
20:13
20:14
30 км.
0 ч. 36 мин.
Платформа 153км
20:20
20:20
36 км.
0 ч. 43 мин.
Шульгино
20:26
20:27
41 км.
0 ч. 49 мин.
Пахомово
20:32
20:33
47 км.
0 ч. 55 мин.
Остановочный пункт 132км
20:38
20:38
54 км.
1 ч. 1 мин.
Тарусская
20:45
20:46
62 км.
1 ч. 8 мин.
Романовские Дачи
20:51
20:52
68 км.
1 ч. 14 мин.
Приокская
20:56
20:56
72 км.
1 ч. 19 мин.
Остановочный пункт 107км
21:01
21:01
77 км.
1 ч. 24 мин.
Ока
21:04
21:04
79 км.
1 ч. 27 мин.
Серпухов
21:09
21:10
84 км.
1 ч. 32 мин.
Шарапова Охота
21:19
21:19
95 км.
1 ч. 42 мин.
Чехов
21:28
21:29
107 км.
1 ч. 51 мин.
Столбовая
21:38
21:38
118 км.
2 ч. 1 мин.
Гривно
21:46
21:47
130 км.
2 ч. 9 мин.
Подольск
21:55
21:59
138 км.
2 ч. 18 мин.
Силикатная
22:04
22:04
142 км.
2 ч. 27 мин.
Остафьево
22:06
22:07
143 км.
2 ч. 29 мин.
Щербинка
22:10
22:10
145 км.
2 ч. 33 мин.
Бутово
22:13
22:14
148 км.
2 ч. 36 мин.
Битца
22:18
22:18
152 км.
2 ч. 41 мин.
Красный Строитель
22:21
22:22
154 км.
2 ч. 44 мин.
Покровское
22:24
22:24
155 км.
2 ч. 47 мин.
Царицыно
22:28
22:29
157 км.
2 ч. 51 мин.
Москворечье
22:33
22:33
159 км.
2 ч. 56 мин.
Курьяново
22:35
22:35
160 км.
2 ч. 58 мин.
Перерва
22:38
22:38
161 км.
3 ч. 1 мин.
Депо
Курское Направление
22:40
22:41
162 км.
3 ч. 3 мин.
Люблино
22:43
22:43
163 км.
3 ч. 6 мин.
Печатники
22:45
22:45
164 км.
3 ч. 8 мин.
Текстильщики
22:48
22:48
165 км.
3 ч. 11 мин.
Новохохловская
22:51
22:51
166 км.
3 ч. 14 мин.
Калитники
22:53
22:53
167 км.
3 ч. 16 мин.
Москва-Товарная
Курское направление
22:56
22:57
168 км.
3 ч. 19 мин.
Москва
Курский Вокзал
23:02
170 км.
3 ч. 25 мин.
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