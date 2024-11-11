Маршрут следования и продажа билетов
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14:00
4 ч. 58 мин.
18:58
71
Маршрут следования поезда 6964 Тула — Новоиерусалимская на карте со всеми остановками
Расписание поезда Тула — Новоиерусалимская с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Тула
Московский Вокзал
14:00
0 км.
0 ч. 0 мин.
Платформа 191км
14:05
14:05
3 км.
0 ч. 5 мин.
Хомяково
14:11
14:12
10 км.
0 ч. 11 мин.
Байдики
14:16
14:17
14 км.
0 ч. 16 мин.
Ревякино
14:21
14:22
18 км.
0 ч. 21 мин.
Бараново
14:25
14:26
21 км.
0 ч. 25 мин.
Шеметово
14:31
14:31
26 км.
0 ч. 31 мин.
Ясногорск
14:36
14:37
30 км.
0 ч. 36 мин.
Платформа 153км
14:43
14:43
36 км.
0 ч. 43 мин.
Шульгино
14:49
14:50
41 км.
0 ч. 49 мин.
Пахомово
14:55
14:56
47 км.
0 ч. 55 мин.
Остановочный пункт 132км
15:01
15:01
54 км.
1 ч. 1 мин.
Тарусская
15:08
15:09
62 км.
1 ч. 8 мин.
Романовские Дачи
15:15
15:15
68 км.
1 ч. 15 мин.
Приокская
15:19
15:20
72 км.
1 ч. 19 мин.
Остановочный пункт 107км
15:24
15:25
77 км.
1 ч. 24 мин.
Ока
15:27
15:28
79 км.
1 ч. 27 мин.
Серпухов
15:33
15:34
84 км.
1 ч. 33 мин.
Шарапова Охота
15:42
15:43
95 км.
1 ч. 42 мин.
Чехов
15:52
15:53
107 км.
1 ч. 52 мин.
Столбовая
16:01
16:02
118 км.
2 ч. 1 мин.
Львовская
16:07
16:07
125 км.
2 ч. 7 мин.
Гривно
16:11
16:12
130 км.
2 ч. 11 мин.
Весенняя
16:15
16:15
133 км.
2 ч. 15 мин.
Кутузовская
16:18
16:18
135 км.
2 ч. 18 мин.
Подольск
16:22
16:23
138 км.
2 ч. 22 мин.
Силикатная
16:28
16:28
142 км.
2 ч. 28 мин.
Остафьево
16:30
16:31
143 км.
2 ч. 30 мин.
Щербинка
16:34
16:34
145 км.
2 ч. 34 мин.
Бутово
16:37
16:38
148 км.
2 ч. 37 мин.
Битца
16:42
16:42
152 км.
2 ч. 42 мин.
Красный Строитель
16:45
16:46
154 км.
2 ч. 45 мин.
Покровское
16:48
16:48
155 км.
2 ч. 48 мин.
Царицыно
16:52
16:53
157 км.
2 ч. 52 мин.
Москворечье
16:57
16:57
159 км.
2 ч. 57 мин.
Курьяново
16:59
16:59
160 км.
2 ч. 59 мин.
Перерва
17:02
17:02
161 км.
3 ч. 2 мин.
Депо
Курское Направление
17:04
17:05
162 км.
3 ч. 4 мин.
Люблино
17:07
17:07
163 км.
3 ч. 7 мин.
Печатники
17:09
17:09
164 км.
3 ч. 9 мин.
Текстильщики
17:12
17:12
165 км.
3 ч. 12 мин.
Новохохловская
17:15
17:15
166 км.
3 ч. 15 мин.
Калитники
17:17
17:17
167 км.
3 ч. 17 мин.
Москва-Товарная
Курское направление
17:20
17:21
168 км.
3 ч. 20 мин.
Москва
Курский Вокзал
17:26
17:27
170 км.
3 ч. 26 мин.
Площадь Трех Вокзалов
Каланчевская
17:31
17:32
172 км.
3 ч. 31 мин.
Рижская
Мцд-2
17:34
17:35
174 км.
3 ч. 34 мин.
Марьина Роща
17:37
17:37
175 км.
3 ч. 37 мин.
Дмитровская
17:42
17:42
178 км.
3 ч. 42 мин.
Гражданская
17:44
17:45
179 км.
3 ч. 44 мин.
Красный Балтиец
17:48
17:48
181 км.
3 ч. 48 мин.
Стрешнево
17:51
17:51
183 км.
3 ч. 51 мин.
Щукинская
17:54
17:54
184 км.
3 ч. 54 мин.
Тушинская
17:57
17:58
186 км.
3 ч. 57 мин.
Трикотажная
18:02
18:02
188 км.
4 ч. 2 мин.
Волоколамская
18:04
18:05
189 км.
4 ч. 4 мин.
Пенягино
18:07
18:07
190 км.
4 ч. 7 мин.
Павшино
18:09
18:10
191 км.
4 ч. 9 мин.
Красногорская
18:12
18:13
193 км.
4 ч. 12 мин.
Опалиха
18:17
18:17
196 км.
4 ч. 17 мин.
Аникеевка
18:20
18:20
197 км.
4 ч. 20 мин.
Нахабино
18:24
18:25
199 км.
4 ч. 24 мин.
Малиновка
18:28
18:28
201 км.
4 ч. 28 мин.
Дедовск
18:31
18:31
203 км.
4 ч. 31 мин.
Миитовская
18:33
18:34
204 км.
4 ч. 33 мин.
Снегири
18:37
18:38
208 км.
4 ч. 37 мин.
Остановочный пункт 50км
18:42
18:43
212 км.
4 ч. 42 мин.
Манихино I
18:46
18:46
214 км.
4 ч. 46 мин.
Троицкая
18:49
18:49
215 км.
4 ч. 49 мин.
Истра
18:53
18:54
218 км.
4 ч. 53 мин.
Новоиерусалимская
18:58
220 км.
4 ч. 58 мин.
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