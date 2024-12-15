Маршрут следования и продажа билетов
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Маршрут следования поезда 6963 Дубна — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Дубна — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Дубна
22:25
0 км.
0 ч. 0 мин.
Большая Волга
22:36
22:40
4 км.
0 ч. 11 мин.
Запрудная
22:58
22:58
28 км.
0 ч. 33 мин.
Вербилки
23:10
23:14
38 км.
0 ч. 45 мин.
Каналстрой
23:28
23:28
55 км.
1 ч. 3 мин.
Дмитров
23:36
23:40
60 км.
1 ч. 11 мин.
Икша
23:55
23:55
78 км.
1 ч. 30 мин.
Катуар
00:04
00:04
87 км.
1 ч. 39 мин.
Лобня
00:11
00:12
95 км.
1 ч. 46 мин.
Шереметьевская
00:16
00:17
98 км.
1 ч. 51 мин.
Хлебниково
00:19
00:19
99 км.
1 ч. 54 мин.
Водники
00:22
00:22
101 км.
1 ч. 57 мин.
Долгопрудная
00:24
00:25
102 км.
1 ч. 59 мин.
Новодачная
00:27
00:27
103 км.
2 ч. 2 мин.
Марк
00:30
00:31
105 км.
2 ч. 5 мин.
Лианозово
00:32
00:33
106 км.
2 ч. 7 мин.
Бескудниково
00:36
00:36
107 км.
2 ч. 11 мин.
Дегунино
00:38
00:39
108 км.
2 ч. 13 мин.
Окружная
00:41
00:42
110 км.
2 ч. 16 мин.
Тимирязевская
00:47
00:48
113 км.
2 ч. 22 мин.
Москва Савеловская
00:55
115 км.
2 ч. 30 мин.
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