Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 6933 Ижевск — Казань. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 16 июля 2025 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 6933 Ижевск — Казань на карте со всеми остановками
Расписание поезда Ижевск — Казань с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Ижевск
06:10
0 км.
0 ч. 0 мин.
Лудзя
06:22
06:23
10 км.
0 ч. 12 мин.
Юски
06:34
06:35
20 км.
0 ч. 24 мин.
Разъезд 9км
06:38
06:39
23 км.
0 ч. 28 мин.
Остановочный пункт 4км
06:44
06:45
27 км.
0 ч. 34 мин.
Агрыз
06:51
06:52
30 км.
0 ч. 41 мин.
Уром
07:08
07:09
47 км.
0 ч. 58 мин.
Карамбай
07:18
07:19
55 км.
1 ч. 8 мин.
Пычас
07:28
07:29
65 км.
1 ч. 18 мин.
Можга
07:44
07:45
80 км.
1 ч. 34 мин.
Сардан
07:52
07:53
88 км.
1 ч. 42 мин.
Люга
07:59
08:00
95 км.
1 ч. 49 мин.
Саркуз
08:11
08:12
109 км.
2 ч. 1 мин.
Ягул
08:22
08:22
118 км.
2 ч. 12 мин.
Кизнер
08:31
08:32
126 км.
2 ч. 21 мин.
Остановочный пункт 962км
08:44
08:45
139 км.
2 ч. 34 мин.
Сосновка
08:51
08:52
143 км.
2 ч. 41 мин.
Заструг
08:58
08:59
149 км.
2 ч. 48 мин.
Ямное
09:06
09:07
154 км.
2 ч. 56 мин.
Вятские Поляны
09:14
09:15
159 км.
3 ч. 4 мин.
Кукмор
09:26
09:27
167 км.
3 ч. 16 мин.
Братья Комаровы
09:30
09:30
169 км.
3 ч. 20 мин.
Шемордан
09:57
09:58
198 км.
3 ч. 47 мин.
Арск
10:29
10:30
231 км.
4 ч. 19 мин.
Ж.К. Дербышки
11:10
11:11
278 км.
5 ч. 0 мин.
Дербышки
11:15
11:16
280 км.
5 ч. 5 мин.
Компрессорный
11:21
11:22
283 км.
5 ч. 11 мин.
Ометьево
11:31
11:34
287 км.
5 ч. 21 мин.
Ометьево 2
Метро Аметьево
11:36
11:38
288 км.
5 ч. 26 мин.
Казань
Пассажирская
11:52
292 км.
5 ч. 42 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Ижевск → Казань Распечатать расписание поезда