Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 6914 Москва — Дубна. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 17 июля 2025 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 6914 Москва — Дубна на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Дубна с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Савеловская
09:16
0 км.
0 ч. 0 мин.
Тимирязевская
09:23
09:23
2 км.
0 ч. 7 мин.
Окружная
09:29
09:30
5 км.
0 ч. 13 мин.
Дегунино
09:32
09:32
7 км.
0 ч. 16 мин.
Бескудниково
09:34
09:35
8 км.
0 ч. 18 мин.
Лианозово
09:38
09:38
9 км.
0 ч. 22 мин.
Марк
09:40
09:41
10 км.
0 ч. 24 мин.
Новодачная
09:43
09:44
12 км.
0 ч. 27 мин.
Долгопрудная
09:46
09:46
13 км.
0 ч. 30 мин.
Водники
09:48
09:49
14 км.
0 ч. 32 мин.
Хлебниково
09:51
09:52
16 км.
0 ч. 35 мин.
Шереметьевская
09:54
09:54
17 км.
0 ч. 38 мин.
Лобня
09:58
09:58
20 км.
0 ч. 42 мин.
Депо
10:00
10:01
21 км.
0 ч. 44 мин.
Катуар
10:07
10:07
28 км.
0 ч. 51 мин.
Икша
10:15
10:16
37 км.
0 ч. 59 мин.
Дмитров
10:31
10:32
55 км.
1 ч. 15 мин.
Остановочный пункт имени Барсученко
10:42
10:42
64 км.
1 ч. 26 мин.
Орудьево
10:45
10:46
67 км.
1 ч. 29 мин.
Вербилки
10:55
10:56
77 км.
1 ч. 39 мин.
Соревнование
11:04
11:04
85 км.
1 ч. 48 мин.
Запрудная
11:09
11:09
89 км.
1 ч. 53 мин.
Темпы
11:17
11:17
99 км.
2 ч. 1 мин.
Мельдино
11:20
11:21
102 км.
2 ч. 4 мин.
Остановочный пункт 119км
11:25
11:25
105 км.
2 ч. 9 мин.
Остановочный пункт 122км
11:28
11:29
107 км.
2 ч. 12 мин.
Большая Волга
11:35
11:36
112 км.
2 ч. 19 мин.
Дубна
11:49
116 км.
2 ч. 33 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Москва → Дубна Распечатать расписание поезда