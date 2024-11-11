Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 6902 Москва — Дубна. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 16 июля 2025 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 6902 Москва — Дубна на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Дубна с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Савеловская
04:35
0 км.
0 ч. 0 мин.
Тимирязевская
04:42
04:42
2 км.
0 ч. 7 мин.
Окружная
04:48
04:49
5 км.
0 ч. 13 мин.
Дегунино
04:51
04:51
7 км.
0 ч. 16 мин.
Бескудниково
04:53
04:54
8 км.
0 ч. 18 мин.
Лианозово
04:57
04:57
9 км.
0 ч. 22 мин.
Марк
04:59
05:00
10 км.
0 ч. 24 мин.
Новодачная
05:02
05:03
12 км.
0 ч. 27 мин.
Долгопрудная
05:05
05:05
13 км.
0 ч. 30 мин.
Водники
05:07
05:08
14 км.
0 ч. 32 мин.
Хлебниково
05:10
05:11
16 км.
0 ч. 35 мин.
Шереметьевская
05:13
05:13
17 км.
0 ч. 38 мин.
Лобня
05:17
05:18
20 км.
0 ч. 42 мин.
Депо
05:20
05:20
21 км.
0 ч. 45 мин.
Луговая
05:23
05:24
23 км.
0 ч. 48 мин.
Некрасовская
05:27
05:28
25 км.
0 ч. 52 мин.
Катуар
05:30
05:30
26 км.
0 ч. 55 мин.
Трудовая
05:33
05:34
29 км.
0 ч. 58 мин.
Икша
05:40
05:40
34 км.
1 ч. 5 мин.
Морозки
05:44
05:45
38 км.
1 ч. 9 мин.
Турист
05:48
05:49
42 км.
1 ч. 13 мин.
Яхрома
05:54
05:54
46 км.
1 ч. 19 мин.
Дмитров
06:00
06:01
51 км.
1 ч. 25 мин.
Каналстрой
06:07
06:07
56 км.
1 ч. 32 мин.
Остановочный пункт имени Барсученко
06:11
06:11
60 км.
1 ч. 36 мин.
Орудьево
06:14
06:15
63 км.
1 ч. 39 мин.
Вербилки
06:25
06:29
73 км.
1 ч. 50 мин.
Соревнование
06:39
06:43
81 км.
2 ч. 4 мин.
Запрудная
06:47
06:48
85 км.
2 ч. 12 мин.
Темпы
06:55
06:56
95 км.
2 ч. 20 мин.
Мельдино
06:59
07:00
98 км.
2 ч. 24 мин.
Остановочный пункт 119км
07:03
07:04
101 км.
2 ч. 28 мин.
Остановочный пункт 122км
07:07
07:07
103 км.
2 ч. 32 мин.
Большая Волга
07:13
07:14
108 км.
2 ч. 38 мин.
Дубна
07:27
112 км.
2 ч. 52 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Москва → Дубна Распечатать расписание поезда