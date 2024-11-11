Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 6886 Апрелевка — Крутое. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 16 июля 2025 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 6886 Апрелевка — Крутое на карте со всеми остановками
Расписание поезда Апрелевка — Крутое с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Апрелевка
22:53
0 км.
0 ч. 0 мин.
Победа
22:56
22:57
2 км.
0 ч. 3 мин.
Крекшино
22:59
23:00
3 км.
0 ч. 6 мин.
Санино
23:02
23:03
4 км.
0 ч. 9 мин.
Кокошкино
23:06
23:06
6 км.
0 ч. 13 мин.
Толстопальцево
23:08
23:08
7 км.
0 ч. 15 мин.
Лесной Городок
23:12
23:13
10 км.
0 ч. 19 мин.
Внуково
23:18
23:19
13 км.
0 ч. 25 мин.
Мичуринец
23:21
23:22
15 км.
0 ч. 28 мин.
Переделкино
23:25
23:25
17 км.
0 ч. 32 мин.
Солнечная
23:28
23:28
18 км.
0 ч. 35 мин.
Мещерская
Киевское Направление
23:31
23:32
20 км.
0 ч. 38 мин.
Очаково I
23:34
23:35
22 км.
0 ч. 41 мин.
Аминьевская
23:37
23:37
23 км.
0 ч. 44 мин.
Матвеевское
23:39
23:39
24 км.
0 ч. 46 мин.
Минская
23:42
23:43
26 км.
0 ч. 49 мин.
Поклонная
23:45
23:45
27 км.
0 ч. 52 мин.
Кутузовская
Мцд-4
23:48
23:48
28 км.
0 ч. 55 мин.
Москва-Сити
Мцд-4
23:49
23:50
29 км.
0 ч. 56 мин.
Москва
Белорусский Вокзал
23:56
23:57
33 км.
1 ч. 3 мин.
Савеловская
00:00
00:00
35 км.
1 ч. 7 мин.
Марьина Роща
00:03
00:03
37 км.
1 ч. 10 мин.
Площадь Трех Вокзалов
Каланчевская
00:08
00:09
39 км.
1 ч. 15 мин.
Москва
Курский Вокзал
00:12
00:13
41 км.
1 ч. 19 мин.
Серп И Молот
00:16
00:17
42 км.
1 ч. 23 мин.
Нижегородская
00:22
00:22
45 км.
1 ч. 29 мин.
Чухлинка
00:25
00:25
46 км.
1 ч. 32 мин.
Кусково
00:28
00:28
48 км.
1 ч. 35 мин.
Новогиреево
00:31
00:31
49 км.
1 ч. 38 мин.
Реутов
00:34
00:35
51 км.
1 ч. 41 мин.
Никольское
00:38
00:39
53 км.
1 ч. 45 мин.
Салтыковская
00:41
00:42
54 км.
1 ч. 48 мин.
Кучино
00:44
00:45
56 км.
1 ч. 51 мин.
Ольгино
00:47
00:48
57 км.
1 ч. 54 мин.
Железнодорожная
00:51
00:52
58 км.
1 ч. 58 мин.
Заря
00:56
00:57
62 км.
2 ч. 3 мин.
Купавна
01:00
01:00
64 км.
2 ч. 7 мин.
Остановочный пункт 33км
01:03
01:03
66 км.
2 ч. 10 мин.
Электроугли
01:06
01:07
69 км.
2 ч. 13 мин.
Храпуново
01:13
01:14
78 км.
2 ч. 20 мин.
Фрязево
01:19
01:20
85 км.
2 ч. 26 мин.
Казанское
01:25
01:26
92 км.
2 ч. 32 мин.
Вохна
01:29
01:30
95 км.
2 ч. 36 мин.
Павловский Посад
01:33
01:34
97 км.
2 ч. 40 мин.
Назарьево
01:39
01:39
103 км.
2 ч. 46 мин.
Дрезна
01:43
01:44
107 км.
2 ч. 50 мин.
Кабаново
01:48
01:48
112 км.
2 ч. 55 мин.
Остановочный пункт 87км
01:50
01:51
114 км.
2 ч. 57 мин.
Орехово-Зуево
01:54
01:55
116 км.
3 ч. 1 мин.
Крутое
01:59
118 км.
3 ч. 6 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Апрелевка → Крутое Распечатать расписание поезда