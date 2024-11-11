Маршрут следования и продажа билетов
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Маршрут следования поезда 6880 Апрелевка — Крутое на карте со всеми остановками
Расписание поезда Апрелевка — Крутое с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Апрелевка
22:02
0 км.
0 ч. 0 мин.
Победа
22:05
22:06
2 км.
0 ч. 3 мин.
Крекшино
22:08
22:09
3 км.
0 ч. 6 мин.
Санино
22:11
22:12
4 км.
0 ч. 9 мин.
Кокошкино
22:15
22:15
6 км.
0 ч. 13 мин.
Толстопальцево
22:17
22:17
7 км.
0 ч. 15 мин.
Лесной Городок
22:21
22:22
10 км.
0 ч. 19 мин.
Внуково
22:27
22:28
13 км.
0 ч. 25 мин.
Мичуринец
22:30
22:31
15 км.
0 ч. 28 мин.
Переделкино
22:34
22:34
17 км.
0 ч. 32 мин.
Солнечная
22:37
22:37
18 км.
0 ч. 35 мин.
Мещерская
Киевское Направление
22:40
22:41
20 км.
0 ч. 38 мин.
Очаково I
22:43
22:44
22 км.
0 ч. 41 мин.
Аминьевская
22:46
22:46
23 км.
0 ч. 44 мин.
Матвеевское
22:48
22:48
24 км.
0 ч. 46 мин.
Минская
22:51
22:52
26 км.
0 ч. 49 мин.
Поклонная
22:54
22:54
27 км.
0 ч. 52 мин.
Кутузовская
Мцд-4
22:57
22:57
28 км.
0 ч. 55 мин.
Москва-Сити
Мцд-4
22:58
22:59
29 км.
0 ч. 56 мин.
Москва
Белорусский Вокзал
23:05
23:06
33 км.
1 ч. 3 мин.
Савеловская
23:09
23:09
35 км.
1 ч. 7 мин.
Марьина Роща
23:12
23:12
37 км.
1 ч. 10 мин.
Площадь Трех Вокзалов
Каланчевская
23:17
23:18
39 км.
1 ч. 15 мин.
Москва
Курский Вокзал
23:21
23:22
41 км.
1 ч. 19 мин.
Серп И Молот
23:25
23:26
42 км.
1 ч. 23 мин.
Нижегородская
23:31
23:31
45 км.
1 ч. 29 мин.
Чухлинка
23:34
23:34
46 км.
1 ч. 32 мин.
Кусково
23:37
23:37
48 км.
1 ч. 35 мин.
Новогиреево
23:40
23:40
49 км.
1 ч. 38 мин.
Реутов
23:43
23:44
51 км.
1 ч. 41 мин.
Никольское
23:47
23:48
53 км.
1 ч. 45 мин.
Салтыковская
23:50
23:51
54 км.
1 ч. 48 мин.
Кучино
23:53
23:54
56 км.
1 ч. 51 мин.
Ольгино
23:56
23:57
57 км.
1 ч. 54 мин.
Железнодорожная
00:00
00:02
58 км.
1 ч. 58 мин.
Черное
00:05
00:06
61 км.
2 ч. 3 мин.
Заря
00:08
00:09
62 км.
2 ч. 6 мин.
Купавна
00:12
00:13
64 км.
2 ч. 10 мин.
Остановочный пункт 33км
00:15
00:16
66 км.
2 ч. 13 мин.
Электроугли
00:19
00:20
69 км.
2 ч. 17 мин.
Платформа 43км
00:24
00:25
74 км.
2 ч. 22 мин.
Храпуново
00:28
00:28
77 км.
2 ч. 26 мин.
Есино
00:30
00:31
78 км.
2 ч. 28 мин.
Фрязево
00:35
00:36
83 км.
2 ч. 33 мин.
Казанское
00:41
00:42
90 км.
2 ч. 39 мин.
Вохна
00:45
00:46
93 км.
2 ч. 43 мин.
Павловский Посад
00:49
00:50
95 км.
2 ч. 47 мин.
Назарьево
00:55
00:55
101 км.
2 ч. 53 мин.
Дрезна
00:59
01:00
105 км.
2 ч. 57 мин.
Кабаново
01:04
01:05
110 км.
3 ч. 2 мин.
Остановочный пункт 87км
01:07
01:08
112 км.
3 ч. 5 мин.
Орехово-Зуево
01:11
01:12
114 км.
3 ч. 9 мин.
Крутое
01:17
116 км.
3 ч. 15 мин.
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