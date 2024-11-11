Маршрут следования и продажа билетов
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Маршрут следования поезда 6856 Апрелевка — Петушки на карте со всеми остановками
Расписание поезда Апрелевка — Петушки с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Апрелевка
20:52
0 км.
0 ч. 0 мин.
Победа
20:55
20:56
2 км.
0 ч. 3 мин.
Крекшино
20:58
20:59
3 км.
0 ч. 6 мин.
Санино
21:01
21:02
4 км.
0 ч. 9 мин.
Кокошкино
21:05
21:05
6 км.
0 ч. 13 мин.
Толстопальцево
21:07
21:07
7 км.
0 ч. 15 мин.
Лесной Городок
21:11
21:12
10 км.
0 ч. 19 мин.
Внуково
21:17
21:18
13 км.
0 ч. 25 мин.
Мичуринец
21:20
21:21
15 км.
0 ч. 28 мин.
Переделкино
21:24
21:24
17 км.
0 ч. 32 мин.
Солнечная
21:27
21:27
18 км.
0 ч. 35 мин.
Мещерская
Киевское Направление
21:30
21:31
20 км.
0 ч. 38 мин.
Очаково I
21:33
21:34
22 км.
0 ч. 41 мин.
Аминьевская
21:36
21:36
23 км.
0 ч. 44 мин.
Матвеевское
21:38
21:38
24 км.
0 ч. 46 мин.
Минская
21:41
21:42
26 км.
0 ч. 49 мин.
Поклонная
21:44
21:44
27 км.
0 ч. 52 мин.
Кутузовская
Мцд-4
21:47
21:47
28 км.
0 ч. 55 мин.
Москва-Сити
Мцд-4
21:48
21:49
29 км.
0 ч. 56 мин.
Москва
Белорусский Вокзал
21:55
21:56
33 км.
1 ч. 3 мин.
Савеловская
21:59
21:59
35 км.
1 ч. 7 мин.
Марьина Роща
22:02
22:02
37 км.
1 ч. 10 мин.
Площадь Трех Вокзалов
Каланчевская
22:07
22:08
39 км.
1 ч. 15 мин.
Москва
Курский Вокзал
22:11
22:12
41 км.
1 ч. 19 мин.
Серп И Молот
22:15
22:16
42 км.
1 ч. 23 мин.
Нижегородская
22:21
22:25
45 км.
1 ч. 29 мин.
Новогиреево
22:33
22:33
50 км.
1 ч. 41 мин.
Реутов
22:36
22:37
52 км.
1 ч. 44 мин.
Железнодорожная
22:45
22:46
61 км.
1 ч. 53 мин.
Купавна
22:52
22:53
68 км.
2 ч. 0 мин.
Электроугли
22:58
22:58
73 км.
2 ч. 6 мин.
Храпуново
23:05
23:05
82 км.
2 ч. 13 мин.
Фрязево
23:10
23:11
89 км.
2 ч. 18 мин.
Павловский Посад
23:21
23:22
102 км.
2 ч. 29 мин.
Назарьево
23:27
23:28
108 км.
2 ч. 35 мин.
Дрезна
23:32
23:32
112 км.
2 ч. 40 мин.
Кабаново
23:36
23:37
117 км.
2 ч. 44 мин.
Остановочный пункт 87км
23:39
23:39
119 км.
2 ч. 47 мин.
Орехово-Зуево
23:42
23:43
121 км.
2 ч. 50 мин.
Крутое
23:46
23:47
123 км.
2 ч. 54 мин.
Воиново
23:52
23:52
128 км.
3 ч. 0 мин.
Усад
23:54
23:55
131 км.
3 ч. 2 мин.
Глубоково
23:58
23:59
134 км.
3 ч. 6 мин.
Покров
00:02
00:02
137 км.
3 ч. 10 мин.
Платформа 113км
00:06
00:06
141 км.
3 ч. 14 мин.
Омутище
00:09
00:09
143 км.
3 ч. 17 мин.
Леоново
00:13
00:13
147 км.
3 ч. 21 мин.
Петушки
00:21
151 км.
3 ч. 29 мин.
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