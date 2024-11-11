Маршрут следования и продажа билетов
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20:12
3 ч. 9 мин.
23:21
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Маршрут следования поезда 6842 Лесной Городок — Петушки на карте со всеми остановками
Расписание поезда Лесной Городок — Петушки с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Лесной Городок
20:12
0 км.
0 ч. 0 мин.
Внуково
20:17
20:18
3 км.
0 ч. 5 мин.
Мичуринец
20:20
20:21
5 км.
0 ч. 8 мин.
Переделкино
20:24
20:24
7 км.
0 ч. 12 мин.
Солнечная
20:27
20:27
8 км.
0 ч. 15 мин.
Мещерская
Киевское Направление
20:30
20:31
10 км.
0 ч. 18 мин.
Очаково I
20:33
20:34
12 км.
0 ч. 21 мин.
Аминьевская
20:36
20:36
13 км.
0 ч. 24 мин.
Матвеевское
20:38
20:38
14 км.
0 ч. 26 мин.
Минская
20:41
20:42
16 км.
0 ч. 29 мин.
Поклонная
20:44
20:44
17 км.
0 ч. 32 мин.
Кутузовская
Мцд-4
20:47
20:47
18 км.
0 ч. 35 мин.
Москва-Сити
Мцд-4
20:48
20:49
19 км.
0 ч. 36 мин.
Москва
Белорусский Вокзал
20:55
20:56
23 км.
0 ч. 43 мин.
Савеловская
20:59
20:59
25 км.
0 ч. 47 мин.
Марьина Роща
21:02
21:02
27 км.
0 ч. 50 мин.
Площадь Трех Вокзалов
Каланчевская
21:07
21:08
29 км.
0 ч. 55 мин.
Москва
Курский Вокзал
21:11
21:12
31 км.
0 ч. 59 мин.
Серп И Молот
21:15
21:16
32 км.
1 ч. 3 мин.
Нижегородская
21:21
21:21
35 км.
1 ч. 9 мин.
Чухлинка
21:24
21:24
36 км.
1 ч. 12 мин.
Кусково
21:27
21:27
38 км.
1 ч. 15 мин.
Новогиреево
21:30
21:30
39 км.
1 ч. 18 мин.
Реутов
21:33
21:34
41 км.
1 ч. 21 мин.
Никольское
21:37
21:38
43 км.
1 ч. 25 мин.
Салтыковская
21:40
21:41
44 км.
1 ч. 28 мин.
Кучино
21:43
21:44
46 км.
1 ч. 31 мин.
Ольгино
21:46
21:47
47 км.
1 ч. 34 мин.
Железнодорожная
21:50
21:51
48 км.
1 ч. 38 мин.
Купавна
21:57
21:58
55 км.
1 ч. 45 мин.
Электроугли
22:03
22:03
60 км.
1 ч. 51 мин.
Фрязево
22:14
22:14
76 км.
2 ч. 2 мин.
Павловский Посад
22:24
22:25
89 км.
2 ч. 12 мин.
Дрезна
22:33
22:34
100 км.
2 ч. 21 мин.
Кабаново
22:38
22:38
105 км.
2 ч. 26 мин.
Остановочный пункт 87км
22:40
22:41
107 км.
2 ч. 28 мин.
Орехово-Зуево
22:44
22:45
109 км.
2 ч. 32 мин.
Крутое
22:48
22:48
111 км.
2 ч. 36 мин.
Воиново
22:53
22:54
116 км.
2 ч. 41 мин.
Усад
22:56
22:56
119 км.
2 ч. 44 мин.
Глубоково
23:00
23:00
122 км.
2 ч. 48 мин.
Покров
23:03
23:04
125 км.
2 ч. 51 мин.
Платформа 113км
23:07
23:08
129 км.
2 ч. 55 мин.
Омутище
23:10
23:11
131 км.
2 ч. 58 мин.
Леоново
23:14
23:15
135 км.
3 ч. 2 мин.
Петушки
23:21
139 км.
3 ч. 9 мин.
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