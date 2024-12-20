Маршрут следования и продажа билетов
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Маршрут следования поезда 683Щ Брянск — Курск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Брянск — Курск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Брянск Орловский
10:51
0 км.
0 ч. 0 мин.
Орел
13:13
13:45
118 км.
2 ч. 22 мин.
Курск
16:11
254 км.
5 ч. 20 мин.
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