Маршрут следования и продажа билетов
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19:28
2 ч. 57 мин.
22:25
41
Маршрут следования поезда 6831 Крутое — Лесной Городок на карте со всеми остановками
Расписание поезда Крутое — Лесной Городок с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Крутое
19:28
0 км.
0 ч. 0 мин.
Орехово-Зуево
19:32
19:33
2 км.
0 ч. 4 мин.
Остановочный пункт 87км
19:36
19:36
4 км.
0 ч. 8 мин.
Кабаново
19:38
19:39
6 км.
0 ч. 10 мин.
Дрезна
19:43
19:43
11 км.
0 ч. 15 мин.
Назарьево
19:47
19:48
15 км.
0 ч. 19 мин.
Павловский Посад
19:53
19:54
21 км.
0 ч. 25 мин.
Вохна
19:57
19:57
23 км.
0 ч. 29 мин.
Казанское
20:01
20:01
26 км.
0 ч. 33 мин.
Фрязево
20:08
20:09
33 км.
0 ч. 40 мин.
Есино
20:14
20:14
38 км.
0 ч. 46 мин.
Храпуново
20:17
20:18
39 км.
0 ч. 49 мин.
Платформа 43км
20:21
20:21
42 км.
0 ч. 53 мин.
Электроугли
20:26
20:26
47 км.
0 ч. 58 мин.
Остановочный пункт 33км
20:29
20:30
50 км.
1 ч. 1 мин.
Купавна
20:32
20:33
52 км.
1 ч. 4 мин.
Заря
20:36
20:36
54 км.
1 ч. 8 мин.
Черное
20:38
20:39
55 км.
1 ч. 10 мин.
Железнодорожная
20:42
20:45
58 км.
1 ч. 14 мин.
Реутов
20:55
20:56
67 км.
1 ч. 27 мин.
Новогиреево
21:00
21:00
69 км.
1 ч. 32 мин.
Нижегородская
21:11
21:14
74 км.
1 ч. 43 мин.
Серп И Молот
21:18
21:19
77 км.
1 ч. 50 мин.
Москва
Курский Вокзал
21:22
21:23
78 км.
1 ч. 54 мин.
Площадь Трех Вокзалов
Каланчевская
21:27
21:27
80 км.
1 ч. 59 мин.
Марьина Роща
21:32
21:33
82 км.
2 ч. 4 мин.
Савеловская
21:35
21:36
84 км.
2 ч. 7 мин.
Москва
Белорусский Вокзал
21:38
21:39
86 км.
2 ч. 10 мин.
Москва-Сити
Мцд-4
21:47
21:48
90 км.
2 ч. 19 мин.
Кутузовская
Мцд-4
21:49
21:49
91 км.
2 ч. 21 мин.
Поклонная
21:52
21:52
92 км.
2 ч. 24 мин.
Минская
21:54
21:55
93 км.
2 ч. 26 мин.
Матвеевское
21:58
21:58
95 км.
2 ч. 30 мин.
Аминьевская
22:00
22:01
96 км.
2 ч. 32 мин.
Очаково I
22:03
22:03
97 км.
2 ч. 35 мин.
Мещерская
Киевское Направление
22:06
22:06
99 км.
2 ч. 38 мин.
Солнечная
22:09
22:10
101 км.
2 ч. 41 мин.
Переделкино
22:12
22:12
102 км.
2 ч. 44 мин.
Мичуринец
22:16
22:16
104 км.
2 ч. 48 мин.
Внуково
22:20
22:20
106 км.
2 ч. 52 мин.
Лесной Городок
22:25
109 км.
2 ч. 57 мин.
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