Маршрут следования и продажа билетов
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Маршрут следования поезда 682Г Агрыз — Ижевск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Агрыз — Ижевск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Агрыз
09:48
0 км.
0 ч. 0 мин.
Ижевск
10:25
32 км.
0 ч. 37 мин.
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