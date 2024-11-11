Маршрут следования и продажа билетов
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Маршрут следования поезда 6823 Петушки — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Петушки — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Петушки
18:16
0 км.
0 ч. 0 мин.
Леоново
18:24
18:24
4 км.
0 ч. 8 мин.
Омутище
18:28
18:29
8 км.
0 ч. 12 мин.
Платформа 113км
18:32
18:32
10 км.
0 ч. 16 мин.
Покров
18:36
18:37
14 км.
0 ч. 20 мин.
Глубоково
18:40
18:40
17 км.
0 ч. 24 мин.
Усад
18:44
18:45
20 км.
0 ч. 28 мин.
Воиново
18:47
18:48
23 км.
0 ч. 31 мин.
Крутое
18:53
18:54
28 км.
0 ч. 37 мин.
Орехово-Зуево
18:57
18:58
30 км.
0 ч. 41 мин.
Остановочный пункт 87км
19:01
19:02
32 км.
0 ч. 45 мин.
Кабаново
19:04
19:04
34 км.
0 ч. 48 мин.
Дрезна
19:08
19:09
39 км.
0 ч. 52 мин.
Назарьево
19:14
19:14
43 км.
0 ч. 58 мин.
Павловский Посад
19:19
19:20
49 км.
1 ч. 3 мин.
Вохна
19:24
19:24
51 км.
1 ч. 8 мин.
Казанское
19:28
19:28
54 км.
1 ч. 12 мин.
Фрязево
19:35
19:36
61 км.
1 ч. 19 мин.
Есино
19:41
19:41
66 км.
1 ч. 25 мин.
Храпуново
19:44
19:44
67 км.
1 ч. 28 мин.
Платформа 43км
19:47
19:48
70 км.
1 ч. 31 мин.
Электроугли
19:52
19:53
75 км.
1 ч. 36 мин.
Остановочный пункт 33км
19:56
19:56
78 км.
1 ч. 40 мин.
Купавна
19:59
20:00
80 км.
1 ч. 43 мин.
Заря
20:03
20:04
82 км.
1 ч. 47 мин.
Железнодорожная
20:10
20:11
86 км.
1 ч. 54 мин.
Ольгино
20:14
20:15
87 км.
1 ч. 58 мин.
Кучино
20:17
20:17
88 км.
2 ч. 1 мин.
Салтыковская
20:20
20:20
90 км.
2 ч. 4 мин.
Никольское
20:23
20:23
91 км.
2 ч. 7 мин.
Реутов
20:27
20:27
93 км.
2 ч. 11 мин.
Новогиреево
20:30
20:31
95 км.
2 ч. 14 мин.
Кусково
20:33
20:33
96 км.
2 ч. 17 мин.
Чухлинка
20:36
20:36
98 км.
2 ч. 20 мин.
Нижегородская
20:39
20:39
99 км.
2 ч. 23 мин.
Серп И Молот
20:43
20:44
102 км.
2 ч. 27 мин.
Москва
Курский Вокзал
20:47
20:48
103 км.
2 ч. 31 мин.
Площадь Трех Вокзалов
Каланчевская
20:52
20:52
105 км.
2 ч. 36 мин.
Марьина Роща
20:57
20:58
107 км.
2 ч. 41 мин.
Савеловская
21:00
21:01
109 км.
2 ч. 44 мин.
Москва
Белорусский Вокзал
21:03
21:04
111 км.
2 ч. 47 мин.
Москва-Сити
Мцд-4
21:12
21:13
115 км.
2 ч. 56 мин.
Кутузовская
Мцд-4
21:14
21:14
116 км.
2 ч. 58 мин.
Поклонная
21:17
117 км.
3 ч. 1 мин.
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