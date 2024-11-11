Маршрут следования и продажа билетов
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Маршрут следования поезда 6820 Апрелевка — Петушки на карте со всеми остановками
Расписание поезда Апрелевка — Петушки с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Апрелевка
18:12
0 км.
0 ч. 0 мин.
Победа
18:15
18:16
2 км.
0 ч. 3 мин.
Крекшино
18:18
18:19
3 км.
0 ч. 6 мин.
Санино
18:21
18:22
4 км.
0 ч. 9 мин.
Кокошкино
18:25
18:25
6 км.
0 ч. 13 мин.
Толстопальцево
18:27
18:27
7 км.
0 ч. 15 мин.
Лесной Городок
18:31
18:32
10 км.
0 ч. 19 мин.
Внуково
18:37
18:38
13 км.
0 ч. 25 мин.
Мичуринец
18:40
18:41
15 км.
0 ч. 28 мин.
Переделкино
18:44
18:44
17 км.
0 ч. 32 мин.
Солнечная
18:47
18:47
18 км.
0 ч. 35 мин.
Мещерская
Киевское Направление
18:50
18:51
20 км.
0 ч. 38 мин.
Очаково I
18:53
18:54
22 км.
0 ч. 41 мин.
Аминьевская
18:56
18:56
23 км.
0 ч. 44 мин.
Матвеевское
18:58
18:58
24 км.
0 ч. 46 мин.
Минская
19:01
19:02
26 км.
0 ч. 49 мин.
Поклонная
19:04
19:04
27 км.
0 ч. 52 мин.
Кутузовская
Мцд-4
19:07
19:07
28 км.
0 ч. 55 мин.
Москва-Сити
Мцд-4
19:08
19:09
29 км.
0 ч. 56 мин.
Москва
Белорусский Вокзал
19:15
19:16
33 км.
1 ч. 3 мин.
Савеловская
19:19
19:19
35 км.
1 ч. 7 мин.
Марьина Роща
19:22
19:22
37 км.
1 ч. 10 мин.
Площадь Трех Вокзалов
Каланчевская
19:27
19:28
39 км.
1 ч. 15 мин.
Москва
Курский Вокзал
19:31
19:32
41 км.
1 ч. 19 мин.
Серп И Молот
19:35
19:36
42 км.
1 ч. 23 мин.
Нижегородская
19:41
19:41
45 км.
1 ч. 29 мин.
Чухлинка
19:44
19:44
46 км.
1 ч. 32 мин.
Кусково
19:47
19:47
48 км.
1 ч. 35 мин.
Новогиреево
19:50
19:50
49 км.
1 ч. 38 мин.
Реутов
19:53
19:54
51 км.
1 ч. 41 мин.
Никольское
19:57
19:58
53 км.
1 ч. 45 мин.
Салтыковская
20:00
20:01
54 км.
1 ч. 48 мин.
Кучино
20:03
20:04
56 км.
1 ч. 51 мин.
Ольгино
20:06
20:07
57 км.
1 ч. 54 мин.
Железнодорожная
20:10
20:10
58 км.
1 ч. 58 мин.
Купавна
20:16
20:17
65 км.
2 ч. 4 мин.
Остановочный пункт 33км
20:20
20:20
67 км.
2 ч. 8 мин.
Электроугли
20:23
20:24
70 км.
2 ч. 11 мин.
Платформа 43км
20:28
20:29
75 км.
2 ч. 16 мин.
Храпуново
20:32
20:32
78 км.
2 ч. 20 мин.
Фрязево
20:37
20:38
85 км.
2 ч. 25 мин.
Павловский Посад
20:48
21:07
98 км.
2 ч. 36 мин.
Назарьево
21:12
21:13
104 км.
3 ч. 0 мин.
Дрезна
21:17
21:17
108 км.
3 ч. 5 мин.
Кабаново
21:21
21:22
113 км.
3 ч. 9 мин.
Остановочный пункт 87км
21:24
21:24
115 км.
3 ч. 12 мин.
Орехово-Зуево
21:27
21:28
117 км.
3 ч. 15 мин.
Крутое
21:31
21:32
119 км.
3 ч. 19 мин.
Воиново
21:37
21:37
124 км.
3 ч. 25 мин.
Усад
21:39
21:40
127 км.
3 ч. 27 мин.
Глубоково
21:43
21:44
130 км.
3 ч. 31 мин.
Покров
21:47
21:48
133 км.
3 ч. 35 мин.
Платформа 113км
21:51
21:52
137 км.
3 ч. 39 мин.
Омутище
21:54
21:55
139 км.
3 ч. 42 мин.
Леоново
21:58
21:59
143 км.
3 ч. 46 мин.
Петушки
22:06
147 км.
3 ч. 54 мин.
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