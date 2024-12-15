Маршрут следования и продажа билетов
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Маршрут следования поезда 681Г Ижевск — Агрыз на карте со всеми остановками
Расписание поезда Ижевск — Агрыз с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Ижевск
16:30
0 км.
0 ч. 0 мин.
Агрыз
17:13
32 км.
0 ч. 43 мин.
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